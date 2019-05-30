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Обнаружена новая опасная уязвимость Windows 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Paul Sakuma / AP
В программе «Блокнот» (Notepad) Windows найдена уязвимость, которая позволяет хакерам внедрить вредоносную программу на компьютер жертвы. Ее обнаружил специалист по кибербезопасности компании Google Тэвис Орманди (Tavis Ormandy). Сообщение о находке он опубликовал в Twitter. ‏ box#2390588
Используя найденную брешь в защите, злоумышленники могут удаленно выполнить посторонний код. «Хотите верьте, хотите нет, но это настоящий баг!» — констатировал Орманди. Свою публикацию он сопроводил скриншотом, доказывающим взлом.
Программист уточнил, что уязвимость стала возможной из-за некоторых повреждений памяти. По его словам, речь идет о реальном эксплоите, а не об ошибке безопасности.
Орманди передал данные о находке компании-производителю и предложил им исправить проблему в течение трех месяцев. Подробности, касающиеся проблемы, он решил пока не предавать огласке.
Ранее анонимная исследовательница под ником SandboxEscape обнаружила в системе Windows несколько угроз нулевого дня. Ожидается, что они будут исправлены летом 2019 года.
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Интернет , Наука и техника , Google
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