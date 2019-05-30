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Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте» 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
«Сбой в работе «ВКонтакте» от 30 мая 2019 г.», — говорится в сообщении.
Как следует из данных Downdetector.com, 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 6% — с входом в социальную сеть, еще 5% пожаловались на проблемы в работе сообщений.
Больше всего с проблемами столкнулись жители России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Уфы.
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Интернет , Наука и техника
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