Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте». Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

«Сбой в работе «ВКонтакте» от 30 мая 2019 г.», — говорится в сообщении.

Как следует из данных Downdetector.com, 87% пользователей столкнулись с проблемами в работе сайта, 6% — с входом в социальную сеть, еще 5% пожаловались на проблемы в работе сообщений.

Больше всего с проблемами столкнулись жители России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Казани, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Уфы.