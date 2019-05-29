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Microsoft работает над новой операционной системой 

Ридус + ещё 1 20 часов назад
Фото: thestreet
На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе. Предполагается, что речь идет не о новой верси Windows, а о принципиально новой системе. Тем не менее, журналисты издания The Verge считают, что компания готовится к анонсу облегченной версии Windows Lite, слухи о которой появились почти год назад.
Как утверждает вице-президент Microsoft Ник Паркер, новая ОС будет рассчитана на множество типов устройств, которым понадобится гибкий и настраиваемый интерфейс. Также система будет включать в себя «невидимые обновления», который будут устанавливаться в фоновом режиме без принудительных перезагрузок.
По словам Паркера, система будет поддерживать работу в сетях пятого поколения, облачные вычисления и различные метода биометрической разблокировки, такие как дактилоскопия и распознавание лиц.
О том, что новая ОС не является преемником Windows 10, говорит полное отсутствие упоминаний Windows на выступлении. Нет их и в заметке на сайте компании. Также ходят слухи, что новая ОС будет заточена под устройства с двумя экранами и ARM-архитектурой. Тем не менее, стоит дождаться официальных заявлений, прежде чем делать выводы.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , Microsoft
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