Microsoft работает над новой операционной системой

На проходящей в Тайбэе выставке Computex 2019 представители Microsoft поделились подробностями о новой операционной системе. Предполагается, что речь идет не о новой верси Windows, а о принципиально новой системе. Тем не менее, журналисты издания The Verge считают, что компания готовится к анонсу облегченной версии Windows Lite, слухи о которой появились почти год назад.

Как утверждает вице-президент Microsoft Ник Паркер, новая ОС будет рассчитана на множество типов устройств, которым понадобится гибкий и настраиваемый интерфейс. Также система будет включать в себя «невидимые обновления», который будут устанавливаться в фоновом режиме без принудительных перезагрузок.

По словам Паркера, система будет поддерживать работу в сетях пятого поколения, облачные вычисления и различные метода биометрической разблокировки, такие как дактилоскопия и распознавание лиц.

О том, что новая ОС не является преемником Windows 10, говорит полное отсутствие упоминаний Windows на выступлении. Нет их и в заметке на сайте компании. Также ходят слухи, что новая ОС будет заточена под устройства с двумя экранами и ARM-архитектурой. Тем не менее, стоит дождаться официальных заявлений, прежде чем делать выводы.