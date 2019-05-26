Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что власти России попытались взломать аккаунты четырёх журналистов, которые освещали протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге.
По его словам, эти попытки завершились неудачей благодаря двухэтапной аутентификации.
Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан, — подчеркнул он.
Дуров призвал пользователей Telegram проверить, включена ли у них дополнительная защита, а также попросил их «оставаться сильными».
Как писал News.ru, ранее Дуров заявил, что у него хорошее предчувствие по поводу будущего Украины. Он отметил своё положительное отношение к факту выбора либертарианства в качестве идеологии партией «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского.