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Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что власти России попытались взломать аккаунты четырёх журналистов, которые освещали протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге.
По его словам, эти попытки завершились неудачей благодаря двухэтапной аутентификации.
Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан, — подчеркнул он.
Дуров призвал пользователей Telegram проверить, включена ли у них дополнительная защита, а также попросил их «оставаться сильными».
Как писал News.ru, ранее Дуров заявил, что у него хорошее предчувствие по поводу будущего Украины. Он отметил своё положительное отношение к факту выбора либертарианства в качестве идеологии партией «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского.
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