Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что власти России попытались взломать аккаунты четырёх журналистов, которые освещали протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге

По его словам, эти попытки завершились неудачей благодаря двухэтапной аутентификации.

Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан, — подчеркнул он.

Дуров призвал пользователей Telegram проверить, включена ли у них дополнительная защита, а также попросил их «оставаться сильными».