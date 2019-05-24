«Отключать можно хоть сегодня». Минкомсвязи назвало условия для изоляции рунета

Минкомсвязи назвало случаи, в которых российский сегмент интернета может перейти в режим централизованного управления. Текст постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

В документе перечислены три вида угроз, которые могут привести к отключению от мировой сети. Угрозы целостности предполагают невозможность установить соединение между пользователями. Угрозы устойчивости — нарушение работы сети при природных или техногенных катастрофах. Угрозы безопасности — попытки взлома оборудования провайдеров или оказания «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи.

Как можно оценить такие формулировки? Об этом рассуждает независимый эксперт Евгений Климов

«С точки зрения того, насколько данные угрозы возможны, ответ положительный. Специалисты в области информационной безопасности по каждому перечисленному направлению уже наблюдают, что подобные попытки производятся. Нам нужно иметь некий план «Б» для реагирования на возникающие угрозы. Надо отметить, что тут два фактора. Достаточно общая формулировка: операторам связи тоже будет сложно разобраться, в какой ситуации привлекать регуляторов, в какой — нет. Второй момент: в современной сети все настолько между собой взаимосвязанно, что любая попытка ограничения или изоляции, можно как угодно называть, потенциально может привести к тому, что половина наших сервисов, включая государственные услуги, могут частично либо полностью прекратить свое функционирование».

Каждой угрозе присвоят один из трех уровней опасности (низкий, средний или высокий). Роскомнадзор возьмет на себя управление и сможет не уведомлять об этом провайдера.

Учитывая, что формулировки Минкомсвязи очень размытые, изолировать рунет можно уже сейчас, отмечает руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц: