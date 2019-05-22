«Яндекс» превратил Зеленского в Порошенко

При вводе в поисковой строке запроса «Зеленский президент Украины» система выдает фотографию действующего президента. Однако в подписи указано «Петр Алексеевич Порошенко». При этом справа от снимка отображены корректные данные о Зеленском из онлайн-энциклопедии «Википедия».

скриншот

20 мая Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины. В апреле Центральная избирательная комиссия страны объявила его победителем выборов. Во втором туре он набрал 73,22 процента голосов. Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.

В декабре прошлого года пользователи «Яндекса» обратили внимание на то, что поисковик предложил пользователям данные о смерти Порошенко. Представитель компании позднее пояснил, что информация для карточки компилируется из открытых источников.