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«Яндекс» превратил Зеленского в Порошенко 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи сети заметили, что поисковик «Яндекс» назвал президента Украины Владимира Зеленского именем бывшего главы государства Петра Порошенко. На это обратил внимание канал РЕН ТВ.
При вводе в поисковой строке запроса «Зеленский президент Украины» система выдает фотографию действующего президента. Однако в подписи указано «Петр Алексеевич Порошенко». При этом справа от снимка отображены корректные данные о Зеленском из онлайн-энциклопедии «Википедия».
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20 мая Зеленский принес присягу украинскому народу и официально вступил в должность президента Украины. В апреле Центральная избирательная комиссия страны объявила его победителем выборов. Во втором туре он набрал 73,22 процента голосов. Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.
В декабре прошлого года пользователи «Яндекса» обратили внимание на то, что поисковик предложил пользователям данные о смерти Порошенко. Представитель компании позднее пояснил, что информация для карточки компилируется из открытых источников.
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Комментарии
Интернет , В мире , Наука и техника , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Яндекс , Центризбирком России , РЕН ТВ
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