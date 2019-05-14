Россияне могли оказаться в числе пострадавших от уязвимости в приложении WhatsApp, которая позволила злоумышленникам внедрять шпионские программы на телефоны; обезопасить себя и свой смартфон от вредоносного ПО можно через обновление приложения, прокомментировал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
Ранее во вторник газета Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что в приложении WhatsApp в начале мая была обнаружена уязвимость, которая позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны. Приложением пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру, на их телефоны злоумышленники могли с помощью звонков через приложение устанавливать вредоносное программное обеспечение. По данным издания, вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.
По словам Лифшица, рынок кибероружия стремительно развивается.
"Тот, у кого хватает специалистов и компетенций найти брешь в системе безопасности оборудования или софта, на этом зарабатывает. Что касается WhatsApp, то поскольку данный софт имеет права к соответствующим функциям аппаратной части устройств, то данный троян мог открывать доступ к этой аппаратной части (операционным системам — ред.)", — рассказал он.
Он отметил, что атака вряд ли была массовой, но среди пострадавших могли быть и россияне.
"В данном случае, думаю, использовалось не массово. Но в целом обычно по распространению вирусов такой же (процент пострадавших россиян — ред.), как и во всем мире", — указал он.
Эксперт отметил, что в случае, если вам прошел звонок, а вы его не видели, и вам передался вредоносный код, то обезопасить себя уже не получится.
"Нужно понимать что любой без исключения софт и аппаратная часть имеют бреши в системе безопасности, и выявляются они путем случаев проникновений. И тут неважно, WhatsApp или система самолета, ракеты", — отметил Лифшиц.
Эксперт напомнил, что компания WhatsApp рекомендовала пользователям обновить приложение, таким образом не пострадавшие пользователи смогут обезопасить себя.
"Если производитель рекомендовал обновить приложение, то после уже безопасно. Обновить по требованию производителя", — добавил он.