Эксперт рассказал, как обезопасить телефон от уязвимости в WhatsApp

Россияне могли оказаться в числе пострадавших от уязвимости в приложении WhatsApp, которая позволила злоумышленникам внедрять шпионские программы на телефоны; обезопасить себя и свой смартфон от вредоносного ПО можно через обновление приложения, прокомментировал РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Ранее во вторник газета Financial Times сообщила со ссылкой на компанию WhatsApp и распространителя шпионского программного обеспечения, что в приложении WhatsApp в начале мая была обнаружена уязвимость, которая позволила злоумышленникам внедрять израильские шпионские программы на телефоны. Приложением пользуются 1,5 миллиарда человек по всему миру, на их телефоны злоумышленники могли с помощью звонков через приложение устанавливать вредоносное программное обеспечение. По данным издания, вредоносный код мог передаваться даже в том случае, если пользователи не отвечали на звонок, а сами звонки часто пропадали из журналов вызовов.

По словам Лифшица, рынок кибероружия стремительно развивается.

"Тот, у кого хватает специалистов и компетенций найти брешь в системе безопасности оборудования или софта, на этом зарабатывает. Что касается WhatsApp, то поскольку данный софт имеет права к соответствующим функциям аппаратной части устройств, то данный троян мог открывать доступ к этой аппаратной части (операционным системам — ред.)", — рассказал он.

Он отметил, что атака вряд ли была массовой, но среди пострадавших могли быть и россияне.

"В данном случае, думаю, использовалось не массово. Но в целом обычно по распространению вирусов такой же (процент пострадавших россиян — ред.), как и во всем мире", — указал он.

Эксперт отметил, что в случае, если вам прошел звонок, а вы его не видели, и вам передался вредоносный код, то обезопасить себя уже не получится.

"Нужно понимать что любой без исключения софт и аппаратная часть имеют бреши в системе безопасности, и выявляются они путем случаев проникновений. И тут неважно, WhatsApp или система самолета, ракеты", — отметил Лифшиц.

Эксперт напомнил, что компания WhatsApp рекомендовала пользователям обновить приложение, таким образом не пострадавшие пользователи смогут обезопасить себя.