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Мессенджерами больше нельзя будет пользоваться анонимно 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: iStock
Правила такой идентификации вступают в силу сегодня, пятого мая. Они были приняты в расчете на то, чтобы услугами сервисов обмена мгновенными сообщениям пользовались только люди, подтвердившие, что номера мобильных телефонов, используемые для переписки, принадлежат именно им.
Для идентификации пользователя администрация мессенджера будет направлять запрос мобильному оператору. У последнего есть 20 минут на проверку и ответ. Если данные пользователя совпадают со сведениями в базе сотового оператора, идентификация считается пройденной.
Каждый пользователь при регистрации получает уникальный код идентификации в мессенджере. Сотовая компания вносит его в свою базу данных с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент.
Если номер в базе сотовой компании отсутствует или оператор на запрос не отвечает, мессенджер должен отказать пользователю в регистрации.
Тем, кто уже прошел идентификацию, но позднее сменил номер телефона или оператора, потребуется пройти процедуру заново. Оператор, с которым расторгнут договор, должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток.
Действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, уже полученная от них сервисом, и данные, имеющиеся у оператора, совпадут.
Закон о мессенджерах был принят в России в июле 2017 года. Именно он среди прочего обязал сервисы обмена мгновенными сообщениями предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.
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Интернет , Гаджеты
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