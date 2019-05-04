Facebook планирует платить пользователям криптоденьги за просмотр рекламы

Facebook, готовящийся к выпуску собственной криптовалюты, может выплачивать ее пользователям в обмен на просмотр рекламных объявлений. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности в интернет-магазинах. Кроме того, социальная сеть будет вознаграждать юзеров не только за активность в онлайне, но и за совершение покупок через Facebook.

Компания Марка Цукерберга уже ведет переговоры с торговыми площадками, чтобы те принимали криптовалюту в качестве платежного средства. Сами переводы соцсеть планирует проводить через подконтрольный ей мессенджер WhatsApp. О причинах «крестового похода» Facebook в мир криптовалюты рассуждает создатель satoshi.fm, интернет-эксперт Антон Меркуров.

Антон Меркуров, создатель satoshi.fm, интернет-эксперт:

«Сегодня множество социальных сервисов пытаются запустить криптовалюты. Как мы знаем, Telegram собрал на этом с инвесторов 1,5 млрд долларов, не отстает и Facebook, для которого стоит задача вытащить себя за волосы. Деньги у Facebook тоже не вечные, и интерес к социальной сети падает. Будет ли это вознаграждение за просмотр рекламы или какая-то другая механика, неизвестно. Я думаю, о заработках речь не идет, это именно какое-то символическое вознаграждение. Потому что если из этого появится какой-то рынок, то я не думаю, что рекламодатели будут довольны».

Если пользователи получат бонусы за просмотр рекламы, это значит, что самой рекламы станет значительно больше, и это едва ли понравится юзерам, считает шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности Анатолий Саутин.

Анатолий Саутин, шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности:

«Facebook давно уже коммерциализируется, в Facebook очень сложная, многоярусная, многоступенчатая система настройки, таргетинг, чтобы рекламировать, чтобы показывать нужные посты. Соответственно, это нововведение дает возможность рекламодателям получить дополнительную аудиторию. Вполне возможно, что если лента будет перегружена рекламой, то многие будут просто отписываться, не просматривать эти сообщения, поэтому здесь как раз они должны сделать какой-то эксперимент и проверить конвертацию».

Чтобы обеспечить надежность своей криптовалюты, которая пока носит название Libra, социальная сеть уже вложила в проект около миллиарда долларов.

Цифровые деньги Facebook, по данным Bloomberg, будут представлять собой так называемый stablecoin — это особый тип криптовалюты, цена которой привязана к стоимости доллара. Это позволит избежать волатильности курса.