Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook планирует платить пользователям криптоденьги за просмотр рекламы 

BFM.RU + ещё 8 15 минут назад
Фото: Reuters
Facebook, готовящийся к выпуску собственной криптовалюты, может выплачивать ее пользователям в обмен на просмотр рекламных объявлений. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, начисление криптовалюты будет аналогично накоплению баллов лояльности в интернет-магазинах. Кроме того, социальная сеть будет вознаграждать юзеров не только за активность в онлайне, но и за совершение покупок через Facebook.
Компания Марка Цукерберга уже ведет переговоры с торговыми площадками, чтобы те принимали криптовалюту в качестве платежного средства. Сами переводы соцсеть планирует проводить через подконтрольный ей мессенджер WhatsApp. О причинах «крестового похода» Facebook в мир криптовалюты рассуждает создатель satoshi.fm, интернет-эксперт Антон Меркуров.
Антон Меркуров, создатель satoshi.fm, интернет-эксперт:
«Сегодня множество социальных сервисов пытаются запустить криптовалюты. Как мы знаем, Telegram собрал на этом с инвесторов 1,5 млрд долларов, не отстает и Facebook, для которого стоит задача вытащить себя за волосы. Деньги у Facebook тоже не вечные, и интерес к социальной сети падает. Будет ли это вознаграждение за просмотр рекламы или какая-то другая механика, неизвестно. Я думаю, о заработках речь не идет, это именно какое-то символическое вознаграждение. Потому что если из этого появится какой-то рынок, то я не думаю, что рекламодатели будут довольны».
Если пользователи получат бонусы за просмотр рекламы, это значит, что самой рекламы станет значительно больше, и это едва ли понравится юзерам, считает шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности Анатолий Саутин.
Анатолий Саутин, шеф-редактор портала Агентства кибербезопасности:
«Facebook давно уже коммерциализируется, в Facebook очень сложная, многоярусная, многоступенчатая система настройки, таргетинг, чтобы рекламировать, чтобы показывать нужные посты. Соответственно, это нововведение дает возможность рекламодателям получить дополнительную аудиторию. Вполне возможно, что если лента будет перегружена рекламой, то многие будут просто отписываться, не просматривать эти сообщения, поэтому здесь как раз они должны сделать какой-то эксперимент и проверить конвертацию».
Чтобы обеспечить надежность своей криптовалюты, которая пока носит название Libra, социальная сеть уже вложила в проект около миллиарда долларов.
Цифровые деньги Facebook, по данным Bloomberg, будут представлять собой так называемый stablecoin — это особый тип криптовалюты, цена которой привязана к стоимости доллара. Это позволит избежать волатильности курса.
BFM.RU: последние новости
Издательство «Эксмо» судится с «ВКонтакте» Больше сторис и белого, меньше новостей и синего Во Флориде Boeing 737 с пассажирами на борту при посадке съехал с взлетно-посадочной полосы в реку
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Марк Цукерберг , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнул в реку: в США потерпел крушение пассажирский Boeing237
Европе указали на вседозволенность Москвы229
Агент в юбке: как ФБР шпионило за Трампом2
Названо число пострадавших в инциденте с Boeing 7371
Латышские крестоносцы. Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе3
Видео
Никогда не получит: Зеленскому поставили ультиматум
Политика В мире
Украинский аналог «Бессмертного полка» вызвал гнев Москвы
Политика Статьи
Забыть обо всем: Алсу «сбежала» после скандала
Шоу-бизнес
«Без войны никак?» Украину приготовили к худшему
Украина В мире
Это повторение ошибок: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Статьи
Российские паспорта для Донбасса: в ДНР выстроились очереди
В мире Статьи
Терпение лопнуло: приговор Бутиной разозлил Россию
Политика В мире
Мама финалиста «Голос. Дети» высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Лазарев прервал подготовку к «Евровидению»
Шоу-бизнес
«У кого кто глубже *****, у того и дорога»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение