Пользователи соцсетей обсуждают победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Обсуждение развернулось в том числе в инстаграме.
По мнению sauervio, Абрамова могла попасть в число финалистов, но делать ее победительницей было "гадко и позорно".
"Обидно за талантливых детей. Пусть Бог поможет им в карьере и чтобы никогда их никто так не обесценивал как сегодня!" — написала nostarsonsky.
kamillairena1234 назвала происходящее "форменным беспределом".
Ранее певица Светлана Лобода, которая была наставницей на шоу "Голос. Дети", в ночь с 26 на 27 апреля разметила пост с фотографиями участников программы, который ее подписчики сочли руководством к действию.