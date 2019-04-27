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Соцсети «Голоса» полны негодования из-за победы дочери Алсу 

Газета.Ru + ещё 43 1 час назад
Фото: скрин youtube
Пользователи соцсетей обсуждают победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Обсуждение развернулось в том числе в инстаграме.
По мнению sauervio, Абрамова могла попасть в число финалистов, но делать ее победительницей было "гадко и позорно".
"Обидно за талантливых детей. Пусть Бог поможет им в карьере и чтобы никогда их никто так не обесценивал как сегодня!" — написала nostarsonsky.
kamillairena1234 назвала происходящее "форменным беспределом".
Ранее певица Светлана Лобода, которая была наставницей на шоу "Голос. Дети", в ночь с 26 на 27 апреля разметила пост с фотографиями участников программы, который ее подписчики сочли руководством к действию.
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Интернет , Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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