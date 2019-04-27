Соцсети «Голоса» полны негодования из-за победы дочери Алсу

Пользователи соцсетей обсуждают победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети". Обсуждение развернулось в том числе в инстаграме.

По мнению sauervio, Абрамова могла попасть в число финалистов, но делать ее победительницей было "гадко и позорно".

"Обидно за талантливых детей. Пусть Бог поможет им в карьере и чтобы никогда их никто так не обесценивал как сегодня!" — написала nostarsonsky.

kamillairena1234 назвала происходящее "форменным беспределом".