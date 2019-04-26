Число подключений к бесплатному Wi-Fi в парках Москвы выросло в два раза

Количество подключений к бесплатной городской сети Wi-Fi в столичных парках выросло более чем в два раза, до 40 тыс. Как сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы, всего в московских парках насчитывается более 1,2 тыс. точек доступа к интернету.

"В апреле москвичи и гости столицы подключались к беспроводному интернету в зонах отдыха свыше 40 тыс. раз. При этом за аналогичный период прошлого года было зафиксировано около 18 тыс. подключений", — говорится в сообщении.

Лидером среди московских парков по числу подключений является парк "Коломенское". В апреле около 14 тыс. посетителей вышли в интернет. Более 7 тыс. подключений зафиксировано в парке "Сокольники", который одновременно является лидером по количеству точек доступа — в парке их 165. Замыкает тройку Измайловский парк с 5 тыс. подключений.

Чаще всего пользователями беспроводного интернета являются люди в возрасте от 18 до 34 лет. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что чаще всего люди выходят в сеть для использования поисковых сервисов, социальных сетей и мессенджеров, а также просмотра видео.