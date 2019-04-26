ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram

Центральное разведывательное управление ( ЦРУ США завело официальную страницу в социальной сети Instagram.

«Присоединение к Instagram — это ещё один способ поделиться историями ЦРУ и привлечь талантливых американцев для работы здесь», — цитирует CBS официального представителя ведомства.

Пока ЦРУ разместило в своём аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ведомства.