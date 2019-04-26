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ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело официальную страницу в социальной сети Instagram.
«Присоединение к Instagram — это ещё один способ поделиться историями ЦРУ и привлечь талантливых американцев для работы здесь», — цитирует CBS официального представителя ведомства.
Пока ЦРУ разместило в своём аккаунте единственную фотографию. На ней запечатлено предполагаемое рабочее место сотрудника ведомства.
Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцогиня Суссекская, завели совместный аккаунт в социальной сети Instagram.
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Интернет , В мире , принц Гарри , ЦРУ , CBS , США
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