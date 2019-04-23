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Какие пароли не защитят от хакеров почту и кошелек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: iStock
Несмотря на растущее число хакерских атак, пользователи интернета никак не научатся уделять должное внимание подбору надежных паролей.
К такому выводу пришли аналитики компании DeviceLock, проанализировав 3,5 миллиарда скомпрометированных пар "логин-пароль", входивших в семь коллекций общим объемом 975 Гб, опубликованных хакерами с начала 2019 года.
В рамках исследования были выделены пароли, наиболее часто применяемые пользователями. В десятку самых популярных паролей вошли: 123456, 123456789, qwerty, password, 12345, qwerty123, 1q2w3e, 12345678, 111111, 1234567890. Самыми популярными кириллическими паролями стали: я (единственный односимвольный пароль), пароль, йцукен (qwerty только на кириллице), а также персонально-сентиментальные любовь, привет, люблю, наташа, максим, андрей, солнышко.
Доли слабых (состоящих только из букв или только из цифр) и сильных паролей (включающих цифры, буквы и спецсимволы) за год практически не изменились и составили 42 и три процента соответственно. Также осталась неизменной доля паролей, содержащих менее семи символов — таких примерно 20 процентов.
Для логинов, представляющих собой почтовые адреса, самыми популярными сервисами у пользователей, потерявших пароли стали: mail.ru (в прошлом году занимавший четвертое место), yahoo.com (лидер рейтинга 2018 года), hotmail.com, gmail.com, rambler.ru (поднявшийся на пятое место с седьмого в 2018 году), yandex.ru, bk.ru, aol.com, qq.com и list.ru.
По словам основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, растущее число и утечек как таковых, и использования слабых паролей, свидетельствует о том, что, несмотря на все образовательные усилия участников IT-отрасли, пользователи продолжают, в основном, легкомысленно относиться к выбору паролей.
"В корпоративных системах, где есть возможность установить жесткие требования к паролю, ситуация улучшается, — отмечает Оганесян. — Но там, где автоматизированного контроля нет, пользователи пишут ровно то, что у них в голове. А там — "привет, люблю, Наташа". При этом взлом, например, онлайн-кабинета в маловажном сервисе позволяет впоследствии быстро добраться и до более важных систем, включая электронную почту или мессенджер".
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Интернет , Yahoo , Mail.ru Group
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