Кандидаты в депутаты Одинцовского городского округа записали рэп в котором перечисляют населенные пункты и улицы, прикрепленные к их избирательному участку. При этом, они не называют своей партии и на видео нигде не мелькает ее логотип.
Участники видео уверяют, что ролик случайно попал в интернет. «Снимали для себя. Как попало в сеть — не знаю», — рассказал интернет-порталу «Подмосковье сегодня» один из кандидатов в депутаты Алексей Солдатенко.
Комментировать свое творчество «рэперы» категорически отказались.
В последнем кадре каждого ролика кандидаты напоминают избирателям, что выборы состоятся 21 апреля. Известно, что идея принадлежит кандидатам от «Единой России», однако в видеороликах не упоминается название, нет партийного логотипа и даже цветов, присущих единоросам.
«Эта песня сделала мой день!», — написала в соцсетях Татьяна К.
Как ранее писало «URA.RU», рэп в эфире«Россия 1» зачитал 64-летний ведущий Дмитрий Киселев, теперь он занимается организацией рэп-фестиваля в Крыму.