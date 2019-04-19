Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье кандидаты в депутаты записали рэп без агитации. «Эта песня сделала мой день!» 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: ura.ru
Кандидаты в депутаты Одинцовского городского округа записали рэп в котором перечисляют населенные пункты и улицы, прикрепленные к их избирательному участку. При этом, они не называют своей партии и на видео нигде не мелькает ее логотип.
Участники видео уверяют, что ролик случайно попал в интернет. «Снимали для себя. Как попало в сеть — не знаю», — рассказал интернет-порталу «Подмосковье сегодня» один из кандидатов в депутаты Алексей Солдатенко.
Комментировать свое творчество «рэперы» категорически отказались.
В последнем кадре каждого ролика кандидаты напоминают избирателям, что выборы состоятся 21 апреля. Известно, что идея принадлежит кандидатам от «Единой России», однако в видеороликах не упоминается название, нет партийного логотипа и даже цветов, присущих единоросам.
«Эта песня сделала мой день!», — написала в соцсетях Татьяна К.
Как ранее писало «URA.RU», рэп в эфире«Россия 1» зачитал 64-летний ведущий Дмитрий Киселев, теперь он занимается организацией рэп-фестиваля в Крыму.
Ura.Ru: последние новости
Госдума окончательно приняла закон о «надежном интернете» В России вдвое выросло число кибератак В Сети выявили новую схему мошенничества с банковскими картами
Комментарии
Интернет , Политика , Алексей Солдатенко , Дмитрий Киселев , Единая Россия , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил стать премьер-министром5
Раскрыты данные экспертизы Марьянова4
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией3
Франция отправит танки к российским границам10
Порошенко пригрозил украинцам57
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение