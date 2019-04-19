В Подмосковье кандидаты в депутаты записали рэп без агитации. «Эта песня сделала мой день!»

Кандидаты в депутаты Одинцовского городского округа записали рэп в котором перечисляют населенные пункты и улицы, прикрепленные к их избирательному участку. При этом, они не называют своей партии и на видео нигде не мелькает ее логотип.

Участники видео уверяют, что ролик случайно попал в интернет. «Снимали для себя. Как попало в сеть — не знаю», — рассказал интернет-порталу «Подмосковье сегодня» один из кандидатов в депутаты Алексей Солдатенко

Комментировать свое творчество «рэперы» категорически отказались.

В последнем кадре каждого ролика кандидаты напоминают избирателям, что выборы состоятся 21 апреля. Известно, что идея принадлежит кандидатам от «Единой России» , однако в видеороликах не упоминается название, нет партийного логотипа и даже цветов, присущих единоросам.

«Эта песня сделала мой день!», — написала в соцсетях Татьяна К.