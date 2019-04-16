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Госдума рассмотрит законопроект об устойчивости Рунета 

Парламентская газета + ещё 1 35 минут назад
На пленарном заседании 16 апреля Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект об устойчивом функционировании Рунета в случае любых непредвиденных сетевых угроз из-за рубежа.
«Реализация этого документа не приведёт к изоляции России. Следует опасаться не закона, а возможности отключения РФ от цифровых технологий. Надо больше разъяснять основные положения этого закона нашим гражданам, обществу, всем тем, кто высказывает беспокойство, в том числе СМИ, о том, что закон не несёт никакой угрозы изоляции страны», — заявила ранее журналистам спикер Софеда Валентина Матвиенко.
Авторами законопроекта выступили сенаторы палаты регионов Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Они указали, что документ разрабатывался «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Авторы отметили, что Америка не раз бездоказательно обвиняла Россию и другие государства мира в совершении хакерских атак и намеревается «сохранять мир силой».
В принятой во втором чтении версии проекта сказано, что сайты госорганов должны будут использовать сертификаты подлинности, выданные российским удостоверяющим центром. Это позволит не зависеть от зарубежных организаций в работе государственных сайтов, используемых для взаимодействия граждан и власти. При Роскомнадзоре хотят создать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который должен будет обеспечивать работу Интернета в России при любых экстраординарных ситуациях.
Уточняется, что обеспечение устойчивой и безопасной работы Интернета в России осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих госграницу. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет» будет Роскомнадзор.
Как отметил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, 20,8 млрд рублей должны пойти на закупку оборудования, обеспечивающего безопасность российского сегмента интернета, еще 4,5 млрд рублей — на сбор информации, в том числе о маршрутах трафика в интернете, а также 5,5 млрд рублей — на разработку программно-аппаратных средств, которые будут обеспечивать сбор и хранение информации, мониторинг трафика, управление сетями общего доступа.
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Комментарии4
Интернет , Видео , Леонид Левин , Валентина Матвиенко , Андрей Клишас , Людмила Бокова , Андрей Луговой , Роскомнадзор , Госдума
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