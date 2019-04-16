Госдума рассмотрит законопроект об устойчивости Рунета

На пленарном заседании 16 апреля Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении законопроект об устойчивом функционировании Рунета в случае любых непредвиденных сетевых угроз из-за рубежа.

«Реализация этого документа не приведёт к изоляции России. Следует опасаться не закона, а возможности отключения РФ от цифровых технологий. Надо больше разъяснять основные положения этого закона нашим гражданам, обществу, всем тем, кто высказывает беспокойство, в том числе СМИ, о том, что закон не несёт никакой угрозы изоляции страны», — заявила ранее журналистам спикер Софеда Валентина Матвиенко.

Авторами законопроекта выступили сенаторы палаты регионов Андрей Клишас Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой . Они указали, что документ разрабатывался «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». Авторы отметили, что Америка не раз бездоказательно обвиняла Россию и другие государства мира в совершении хакерских атак и намеревается «сохранять мир силой».

В принятой во втором чтении версии проекта сказано, что сайты госорганов должны будут использовать сертификаты подлинности, выданные российским удостоверяющим центром. Это позволит не зависеть от зарубежных организаций в работе государственных сайтов, используемых для взаимодействия граждан и власти. При Роскомнадзоре хотят создать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который должен будет обеспечивать работу Интернета в России при любых экстраординарных ситуациях.

Уточняется, что обеспечение устойчивой и безопасной работы Интернета в России осуществляется операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих госграницу. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет» будет Роскомнадзор.