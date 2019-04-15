Один из отцов интернета дал оценку законопроекту об устойчивом Рунете

Тестирование интернета для настройки его доступности в случае "экстраординарных" ситуаций полезно, однако это не должно переходить в полную изоляцию страны, заявил РИА Новости разработчик компьютерной сети интернет внутри Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Бен Сегал.

Государственная Дума РФ в четверг приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Законопроект направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых "экстраординарных" ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

"Да, тест, возможно, полезен, чтобы проверить на практике, что случится в случае нарушений, которые созданы военными средствами или природными катастрофами. Надеюсь, это приведет к росту, а не к сокращению международного взаимодействия для решения таких проблем", — сказал Сегал.

При этом, по словам Сегала, создание "суверенного интернета", полное отключение от внешней сети и цифровая изоляция отдельной страны подрывают основы самого интернета, который изначально создавался для того, чтобы связывать людей и помогать им делиться информацией.

"Это также исключительно сложно осуществить, если под термином "суверенный" имеется в виду создание национального самоуправляемого подвида интернета, который исключает любые не национальные данные или ресурсы. Я не вижу, как предлагаемые преимущества такого отделения могут оправдать потерю всех средств существующего интернета, которые надо будет заменить или обходиться без них. Трудно преувеличить степень взаимозависимости сегодняшних интернет-сервисов и степень разрушения, которое произойдет после отделения от основного интернета", — сказал он.

Эксперт привел Китай в качестве примера подобного суверенного контроля над интернетом, указав, что КНР в настоящее время гораздо более подготовлена к отделению от мировой сети, чем Россия. При этом Пекину пришлось многим пожертвовать. Однако, по его мнению, у России есть гораздо больше, чего терять.

Сегал также в целом поддерживает идею создания национальных хранилищ персональных данных пользователей сети, как это сегодня сделано в России, так как пока в мире не существует хороших международных юридических соглашений по киберпространству.