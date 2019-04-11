«Интернет никогда не убьет телевидение»: замминистра связи РФ о цифровом ТВ

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин побеседовал со «Звездой» о будущих изменениях в сфере телевещания.

Россию ожидает вторая волна перехода на цифровое телевидение. Предполагается, что она охватит около сорока миллионов жителей РФ. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин побеседовал со «Звездой» о будущих изменениях в сфере телевещания.

Волин отметил, что опасения об «убийстве» телевидения интернетом не имеют под собой почвы. Телевидение — это не только система передачи информации, но и система создания контента. Этот же контент распространяется, в том числе, через Интернет.

«Интернет никогда не убьет телевидение… Когда мы говорим, что аудитория интернет-каналов сопоставима с аудиторией ТВ, мы сравниваем единомоментный просмотр федерального телевизионного канала с совокупной аудиторией за месяц YouTube-канала. Это несколько не корректное сравнение — это первое», — отметил Волин.

Заместитель министра также отметил, что разговоры о молодом поколении, которое смотрит контент в Интернете, тоже не выдерживают критики.

«Подавляющее большинство вещей, которые юное поколение смотрит в Интернете, произведено телевизионными каналами или по заказу ТВ-каналов. ТВ — это давным-давно не вещание, которое можно принять на приемник с антенной, это фабрика контента, которая распространяется во всех средах. Оно распространяется в эфире, оно распространяется в кабеле, оно распространяется на спутнике, оно распространяется с мобильных приложениях и оно в том числе распространяется в интернете», — заключил Волин.

В том же интервью заместитель министра рассказал об основных видах мошенничества, от которых могут пострадать люди в ходе перевода на цифровое телевидение. В основном это продажа ненужных гражданам ТВ-приставок по завышенным ценам и обманное подключение некачественного Интернета.