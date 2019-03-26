Россия планирует «временно отключить» свой интернет от глобального?

Об этом сообщило научно-техническое издание Массачусетского технологического института MIT Technology Review. О чем на самом деле идет речь?

Журнал MIT Technology Review утверждает, что в России в течение ближайших двух недель будут проведены испытания по временному отключению от глобального интернета. Это якобы связано с тем, что в настоящее время через Госдуму проходит законопроект о так называемом суверенном интернете. Автор cтатьи считает, что основной его смысл — сделать так, чтобы никакая враждебная сила не могла вмешиваться в работу внутрироссийской сети.

Не совсем понятно, откуда MIT Technology Review получило информацию о грядущих испытаниях. Это техническое издание, существующее уже 120 лет и не имеющее никакого отношения к политике. Оно пишет, что Россия, в частности, видит стратегическую слабость в том, что большинство «корневых серверов» DNS размещены в США , и хочет создать свою собственную альтернативу, собственную сеть. Если это так, то «учения» могут оказаться вообще незаметны для пользователей, считает заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор» Евгений Андропов.

Евгений Андропов, заместитель главного конструктора московского завода «Физприбор»:

«Если речь идет о нарушении адресации, то даже, наверное, ничего нового нет. Потому что еще в 2014 году Минкомсвязь аналогичное учение проводила, когда в корневых серверах DNS нарушались сведения об адресации в зону ru. И российские зеркала этих DNS работали и обеспечивали переадресацию. Я не думаю, что это приведет к чему-то драматичному. Мне вообще кажется, что действия Минкомсвязи направлены на то, чтобы определить, что именно является критической инфраструктурой, что нужно в первую очередь защищать, что защищать не нужно».

Сервера адресации, так называемые DNS, переводят буквенные запросы пользователей в цифровые коды. Однако еще одной составной частью испытаний может стать то, что российские национальные интернет-провайдеры будут обязаны использовать только те точки обмена внутри страны, которые утверждены Роскомнадзором , а это уже серьезнее.

Опрошенные Business FM провайдеры заявили, что, если им в ближайшее время придут какие-то письма от ведомств о проведении «учений», они, скорее всего, никак не будут на них реагировать. Хотя бы потому, что для этого пока нет законодательной базы. Вот что говорит директор и совладелец первоуральской компании-провайдера «Интерра» Виталий Листраткин

Виталий Листраткин, директор и совладелец первоуральской компании-провайдера «Интерра»:

«Я даже не могу представить, как они будут выглядеть, потому что, если эти учения проводить, нужно просто тупо рубить все uplink, которые ведут за рубеж. В противном случае это не учения, а какая-то имитация непонятно чего. Нужно, во-первых, подвести законодательную базу, фигурально «расстрелять» около 200 операторов, которые имеют сейчас uplink за рубеж. Сопротивляться они будут ликвидации своего бизнеса очень энергично. Оставить один-два канала зарубежного трафика через, условно, «Ростелеком», «ТрансТелеком», таким образом превратить все современные российские телекомы в китайскую модель — это очень сложно и трудоемко».

Это нечто, чего еще не пробовала ни одна другая страна, — проверить, возможно ли отключиться от электронных коммуникаций остального мира, поддерживая при этом функционирование интернета для своих граждан, пишет MIT Technology Review. Теоретически не исключено, что испытания пройдут без сучка и задоринки и понимать, что они идут, будут только специалисты. Но если эксперимент пойдет не так и в России откажет большая часть интернета, это может дорого обойтись экономике страны, отмечает издание.