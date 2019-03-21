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Найден способ взломать сайты через PDF-файлы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Анонимный хакер, скрывающийся под псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость. В своем блоге он описал, как злоумышленники могут взломать сайты, воспользовавшись этой брешью.
Библиотека TCPDF используется множеством сайтов: с ее помощью код HTML можно преобразовать в PDF-документ. Для того, чтобы воспользоваться уязвимостью, киберпреступники должны либо вмешаться в процесс генерации, либо самостоятельно встроить в HTML вредоносный код.
Ошибка получила код CVE-2018-17057. Использовать брешь в атаке достаточно сложно, однако в случае успеха хакеры получают полный контроль над скомпрометированнным сайтом.
Белый хакер Polict обнаружил проблему в TCPDF еще летом 2018 года и сообщил о находке сотрудникам компании-производителя. Для того, чтобы устранить ошибку, или пришлось дважды обновлять свой продукт.
Ранее стало известно об атаках новой версии вируса Mirai. В нее вошло 27 эксплоитов, которые используют брешь в защите устройств.
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