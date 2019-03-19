У пользователей были самые разные версии: кто-то считал, что это начало вторжения инопланетян, другие решили, что это место «парковки» НЛО, но были и те, кто принял это за пришествие пророка.
В Сети появились кадры необычной воздушной дыры, образовавшейся в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами.
شوهدت هذه الظاهرة النادرة والجميلة صباح اليوم في مدينة العين
تُسمى hole punch cloud
أو ظاهرة fallstreak hole pic.twitter.com/NbOd9zofNk— إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) 17 марта 2019 г.
У пользователей были самые разные версии: кто-то считал, что это начало вторжения инопланетян, другие решили, что это место «парковки» НЛО, но были и те, кто принял это за пришествие пророка.
Ученые развеяли предположения местных жителей и пользователей, пояснив, что это природное явление не относится ни к инопланетному, ни к божественному.
Оказалось, что эта «дыра» образовалась в результате смешения еще незамерзшей воды и кристаллов льда на самолетах, которые пролетают через облака. Ледяные кристаллы при таянии начинают испаряться, образуя след, похожий на огромное отверстие, пишет Sputnik.