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«Парковка» НЛО: в небе над ОАЭ образовалась огромная дыра 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Twitter
У пользователей были самые разные версии: кто-то считал, что это начало вторжения инопланетян, другие решили, что это место «парковки» НЛО, но были и те, кто принял это за пришествие пророка.
В Сети появились кадры необычной воздушной дыры, образовавшейся в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами.
У пользователей были самые разные версии: кто-то считал, что это начало вторжения инопланетян, другие решили, что это место «парковки» НЛО, но были и те, кто принял это за пришествие пророка.
Ученые развеяли предположения местных жителей и пользователей, пояснив, что это природное явление не относится ни к инопланетному, ни к божественному.
Оказалось, что эта «дыра» образовалась в результате смешения еще незамерзшей воды и кристаллов льда на самолетах, которые пролетают через облака. Ледяные кристаллы при таянии начинают испаряться, образуя след, похожий на огромное отверстие, пишет Sputnik.
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Интернет , ИА Sputnik , ОАЭ
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