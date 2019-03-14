По всему миру: произошел сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp

Нидерландов, США, Великобритании и Пользователи Facebook и Instagram, а также WhatsApp со всего мира пожаловались на сбой в работе сервисов. Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России Бразилии . Несколькими часами ранее пользователи Gmail в некоторых странах мира пожаловались на проблемы в работе сервиса.

В соцестях Facebook и Instagram, а также в работе сервиса для обмена сообщениями WhatsApp вечером 13 марта произошел крупный сбой. Сбои начались по всему миру в районе 19.00 по московскому времени, передает ФАН.

Около 35% пользователей не смогли зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте. Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.

Перебои в работе Instagram были зафиксированы примерно в 18.00 по московскому времени. Почти половина всех жалоб была связана с работой ленты новостей, треть пользователей испытала проблемы при авторизации и еще 18% вообще не смогли зайти на сайт.

WhatsApp также не позволяет пользователям отправлять сообщения, фото и любые другие файлы. Судя по отзывам пользователей, приложение не функционирует по всему миру.

Несколькими часами ранее пользователи Gmail в некоторых странах мира пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщал сервис Downdetector.

По данным портала, перебои в работе начались в 5.12 мск. Большинство пользователей не могут войти в аккаунт, отправить и получить сообщения или прикрепить файлы к электронному письму. Проблемы возникли у пользователей в Австралии, Японии, Китае и Малайзии.

В начале марта в работе интернет-портала Yahoo произошел сбой. Согласно имеющейся информации, сообщения о проблемах в работе сервиса начали поступать около 16.54 мск. С перебоями столкнулись пользователи в США, Японии, а также в Латинской Америке, России и Европе. Большинство жалоб было связано с проблемами со входом в аккаунт. Кроме того, были зафиксированы перебои в работе сайта.

В конце прошлого месяца в работе видеохостинга YouTube произошел сбой. Большинство обращений пользователей (67%) были связаны с воспроизведением видеороликов, еще 21% — с работой страницы. Еще 10% пользователей сообщили о проблемах с входом в аккаунт. Неполадки были зафиксированы в России и Украине, а также в США, Мексике и Бразилии.

Чуть ранее конфиденциальная переписка руководителей компании Facebook по электронной почте попала в сеть, писало издание The Guardian. Авторы материала подчеркивали, что речь идет, в том числе, об основателе соцсети Марке Цукерберге

В пятницу, 22 февраля, на ресурсе GitHub было размещено около 60 страниц материалов по судебному процессу между Facebook и Six4Three. Среди них были и электронные письма руководства компании, в которых они обсуждают сбои в работе с соцсети.

Вечером 14 февраля пользователи «ВКонтакте» обнаружили, что неизвестные лица отправляют им в сообщения ссылки, при нажатии на которые во всех профилях и группах пользователя публикуется идентичная запись.

Ссылка якобы сообщала о том, что в социальной сети появится реклама в личных сообщениях.

«В некоторых сообществах появились нежелательные публикации: переход по ссылке приводил к распространению новых записей с ней. Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — сообщила тогда пресс-служба «ВКонтакте».

При этом уточнялось, что инцидент произошел из-за уязвимости, позволявшей выполнить произвольный код JavaScript.

Спустя около получаса коварная уязвимость, охватившая всю социальную сеть, была устранена. Как выяснилось позднее, организаторами взлома стали не абстрактные хакеры, а конкретная группировка, которая год назад выявила уязвимость соцсети и сообщила о ней ее сотрудникам, а те не отблагодарили ее за помощь.