В Facebook сообщили, что сбой в работе не связан с DDoS-атакой

Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полагают, что неполадки в работе последних не были вызваны массовой отправкой запросов на серверы для вывода их из строя.

"Мы прилагаем все силы, чтобы решить проблему как можно скорее, но можем подтвердить, что она не связана с DDoS-атакой", — констатировали представители компании в Twitter.

В Twitter сервиса Instagram, также принадлежащего Facebook, сообщили: "Мы знаем о наличии проблемы, из-за которой пользователи сейчас испытывают трудности с доступом к Instagram. Мы знаем, как это неприятно, и наши специалисты активно работают, чтобы как можно скорее решить проблему".

Согласно последним данным, опубликованным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в течение последних нескольких часов число пользователей, жалующихся на неполадки в работе Facebook и Instagram, значительно снизилось.