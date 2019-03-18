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В соцсести «Яндекса» «Аура» царят фейс-контроль и цензура 

Собака.ru + ещё 24 5 часов назад
Фото: Собака.ru
Ккомпания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса, который называется «Аура». Технология использует искусственный интеллект и нейросети — они учитывают данные, которые уже доступны «Яндексу» или предоставит пользователь. Далее сервис помогает найти друзей с похожими увлечениями и интересами. Он проработал всего 2 дня, но пользователи успели найти его недостатки. Причем, немаленькие.
Так, например, сервис порекомендовал участникам не использовать такие слова, как «менты», «наркота», «бабло» и «мусора».
Но в итоге пользователи не смогли опубликовать далеко не только эти слова.
И даже привычные пользователям сокращения матерных выражений сервис не пропустил.
Не меньше внимания было уделено фейс-контролю «Ауры». Ни фотографии котиков, ни милейшие кадры щенков она на аватарку не пропустит. И даже ваше лицо может не принять.
Это касается и фотографий в белье. То есть, даже если вы решите опубликовать фото с отдыха где-нибудь на морях, придется немного потрудиться:
"Аура не даёт девочкам постить фото сисек в лифаках. Мертворожденная сеточка", — написал в своем twitter пользователь @udaff_ka.
Напомним, что тестирования соцсети пресс-служба «Яндекса» подтвердила ТАСС:
«У нас есть определённый набор гипотез и ряд главных метрик, которые мы будем проверять в рамках бета-тестирования. После этого мы примем решение о запуске».
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Интернет , Общество , Технологии , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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