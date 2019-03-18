В соцсести «Яндекса» «Аура» царят фейс-контроль и цензура

Ккомпания «Яндекс» начала тестирование нового социального сервиса, который называется «Аура». Технология использует искусственный интеллект и нейросети — они учитывают данные, которые уже доступны «Яндексу» или предоставит пользователь. Далее сервис помогает найти друзей с похожими увлечениями и интересами. Он проработал всего 2 дня, но пользователи успели найти его недостатки. Причем, немаленькие.

А эта аура хорошо подойдет грише пророкову pic.twitter.com/FYUHFicNJp— Миша Березин (@pozvolte) March 17, 2019 Так, например, сервис порекомендовал участникам не использовать такие слова, как «менты», «наркота», «бабло» и «мусора».

Яндекс аура запрещает мне писать в комментариях слово "порно".



Шта? Что плохого в этом слове?— Широкорад рад (@Buzina_V) March 17, 2019 Но в итоге пользователи не смогли опубликовать далеко не только эти слова.

И даже привычные пользователям сокращения матерных выражений сервис не пропустил.

Яндекс Аура встречает фейсконтролем 🤭 pic.twitter.com/RT75fLpMJP— Fedor Ponomarev (@unvrfd) March 15, 2019 Не меньше внимания было уделено фейс-контролю «Ауры». Ни фотографии котиков, ни милейшие кадры щенков она на аватарку не пропустит. И даже ваше лицо может не принять.

Это касается и фотографий в белье. То есть, даже если вы решите опубликовать фото с отдыха где-нибудь на морях, придется немного потрудиться:

"Аура не даёт девочкам постить фото сисек в лифаках. Мертворожденная сеточка", — написал в своем twitter пользователь @udaff_ka.

Напомним, что тестирования соцсети пресс-служба «Яндекса» подтвердила ТАСС