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СМИ: Apple может представить 25 марта два новых сервиса 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Корпорация Apple, как ожидается, представит 25 марта новые сервисы — потокового телевидения и оповещения о новостях. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал The Verge.
Компания объявила, что 25 марта намерена провести презентацию, однако, что именно она намерена показать, официально не уточняется. В заявлении лишь говорится, что наступит "время для шоу". На мероприятие приглашают журналистов ведущих американских отраслевых СМИ.
По сведениям источников The Verge, компания представит сервис потокового телевидения. Он, как ожидается, станет доступным уже этой весной. Кроме того, как отмечает портал, Apple, вероятнее всего, продемонстрирует обновленный новостной сервис. Он, в частности, предположительно, позволит по упрощенной системе оформлять подписку сразу на целый ряд СМИ, в том числе газеты и журналы.
В публикации констатируется, что Apple также может представить новые модели планшетных компьютеров iPad и наушников AirPods.
Примерно две трети выручки Apple приходилось в последние годы на реализацию смартфонов iPhone. Представители компании ранее неоднократно заявляли о необходимости уменьшить зависимость от данной продукции. Глава Apple Тим Кук, в частности, неоднократно отмечал, что рассчитывает на увеличение прибыли от различных сервисов.
Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone и iPad, в частности, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $840 млрд
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Комментарии
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Тим Кук , Apple
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