Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фейки больше не страшны: YouTube собирается блокировать спорный контент 

iGeek 6 часов назад
Фото: globallookpress.com
Пользователи будут защищены от надоедливого спама.
Видеохостинг YouTube анонсировал, что собирается блокировать спорный контент путем применения дополнительных сервисов.
На данный момент сайт содержит огромное количество записей, которые имеют своей целью ввести в заблуждение зрителей. Благодаря подключению новых серверов станет возможным сократить такой контент.
Первыми под удар попадут ролики, дезинформирующие юзеров насчет лечения от болезней, сообщающие о плоском строении нашей планеты и тд. При каждом запросе в углу экрана будет отображаться соответствующая информация о выбранном видео. Пользователь получит возможность сразу же определять, является ли контент достоверным.
Сообщается, что такая функция пока проходит тестирование на территории Индии, и в случае положительных результатов, программа появится на компьютерах абсолютно всех пользователей.
iGeek: последние новости
Личные данные в опасности! Тайцы знают, как взломать систему «Теряют все»: эксперты подсчитали количество утечек данных из банковских приложений Apple не может защитить владельцев iPhone от слежки популярных приложений
Интернет , Наука и техника
Читайте также
Видео
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Появилось новое видео с места крушения Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Уволенный за стопку коньяка актер из МХАТ сделал заявление
Общество Другое
Что скрывал красавчик Саша из группы Дятлова
Общество Статьи
Кадыров объяснил появление мины у дипломата США
Политика
В Москве нашли девочку-маугли с вросшим в шею проводом
Происшествия Общество
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение