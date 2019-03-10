Фейки больше не страшны: YouTube собирается блокировать спорный контент

Пользователи будут защищены от надоедливого спама.

Видеохостинг YouTube анонсировал, что собирается блокировать спорный контент путем применения дополнительных сервисов.

На данный момент сайт содержит огромное количество записей, которые имеют своей целью ввести в заблуждение зрителей. Благодаря подключению новых серверов станет возможным сократить такой контент.

Первыми под удар попадут ролики, дезинформирующие юзеров насчет лечения от болезней, сообщающие о плоском строении нашей планеты и тд. При каждом запросе в углу экрана будет отображаться соответствующая информация о выбранном видео. Пользователь получит возможность сразу же определять, является ли контент достоверным.

Сообщается, что такая функция пока проходит тестирование на территории Индии, и в случае положительных результатов, программа появится на компьютерах абсолютно всех пользователей.