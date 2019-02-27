Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Facebook протестирует новую функцию 

360tv.ru + ещё 7 27 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Финансовый директор Facebook Дэвид Венер в ходе конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2019 в Сан-Франциско заявил, что компания вот-вот запустит функцию «очистить историю», сообщил сайт Сnbc. Новый инструмент будет работать как удаление cookies из браузеров, а значит, повлияет на таргетированную рекламу в соцсети.
Суть нововведения в том, что пользователи смогут просматривать и удалять историю своих авторизаций через соцсеть на сторонних сайтах. Предполагается, что в тестовом режиме функционал станет доступен уже весной.
После введения функции Facebook станет сложнее использовать информацию, собранную внешними сайтами, для таргетированной рекламы, признал Венер. Однако нововведение позволит вернуть доверие пользователей к популярной соцсети, которое пошатнулось после череды скандалов, связанных с передачей персональных данных третьим лицам.
Впервые о новой функции рассказал основатель сети Марк Цукерберг в мае 2018 года. Однако тогда владелец Facebook не называл никаких сроков запуска дополнительного функционала. Теперь же дата реализации нововведения обозначена достаточно четко.
360tv.ru: последние новости
Уязвимость WinRAR активировали впервые за 20 лет СМИ: сотрудники Microsoft потребовали разорвать контракт с армией США Роскомнадзор направит в суд протокол в отношении Twitter
Комментарии
Интернет , Наука и техника , Дэвид Венер , Марк Цукерберг , Морган Стэнли Банк , Сан-Франциско
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Воспитатель избила девочку за незнание буквы
Происшествия Образование
«Девять шурупов и пластина»: Билан перенес операцию
Шоу-бизнес
Житель Улан-Удэ дважды ограбил одну и ту же женщину
Криминал Происшествия
Путин рассказал о службе отца в спецназе НКВД
Политика
Пакистан и Индия снова устроили перестрелку
Азия В мире
Бипедального робота-курьера оснастили руками
Технологии Наука и техника
Генерал-полковника жестоко избили в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение