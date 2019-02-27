Facebook протестирует новую функцию 

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер в ходе конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2019 в Сан-Франциско заявил, что компания вот-вот запустит функцию «очистить историю», сообщил сайт Сnbc. Новый инструмент будет работать как удаление cookies из браузеров, а значит, повлияет на таргетированную рекламу в соцсети.
Суть нововведения в том, что пользователи смогут просматривать и удалять историю своих авторизаций через соцсеть на сторонних сайтах. Предполагается, что в тестовом режиме функционал станет доступен уже весной.
После введения функции Facebook станет сложнее использовать информацию, собранную внешними сайтами, для таргетированной рекламы, признал Венер. Однако нововведение позволит вернуть доверие пользователей к популярной соцсети, которое пошатнулось после череды скандалов, связанных с передачей персональных данных третьим лицам.
Впервые о новой функции рассказал основатель сети Марк Цукерберг в мае 2018 года. Однако тогда владелец Facebook не называл никаких сроков запуска дополнительного функционала. Теперь же дата реализации нововведения обозначена достаточно четко.