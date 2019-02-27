Facebook протестирует новую функцию

Финансовый директор Facebook Дэвид Венер в ходе конференции Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2019 в Сан-Франциско заявил, что компания вот-вот запустит функцию «очистить историю», сообщил сайт Сnbc. Новый инструмент будет работать как удаление cookies из браузеров, а значит, повлияет на таргетированную рекламу в соцсети.

Суть нововведения в том, что пользователи смогут просматривать и удалять историю своих авторизаций через соцсеть на сторонних сайтах. Предполагается, что в тестовом режиме функционал станет доступен уже весной.

После введения функции Facebook станет сложнее использовать информацию, собранную внешними сайтами, для таргетированной рекламы, признал Венер. Однако нововведение позволит вернуть доверие пользователей к популярной соцсети, которое пошатнулось после череды скандалов, связанных с передачей персональных данных третьим лицам.