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Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android. О ней сообщили сотрудники компании Moat, принадлежащей Oracle.
Найденный вредоносный код встроен в сотни мобильных приложений. Они запускают на устройствах скрытую рекламу, в основном видеоролики.
Постоянная работа таких программ потребляет до 10 гигабайт интернет-трафика в месяц. Также устройство быстро теряет заряд, даже если вредное приложение не запущено.
Пользователь может никогда не узнать о заражении своего гаджета, так как объявления не демонстрируются на экране. Среди зараженных приложений исследователи назвали Solitaire: 4 Seasons (Full), VertexClub, Perfect365, Touch 'n' Beat — Cinema и Draw Clash of Clans.
По словам специалистов, каждого владельца Android-устройства должны насторожить нагревание гаджета и быстрое расходование его заряда. Опасными признаками также названы замедление работы или частые перезагрузки устройства и большой объем обработки данных.
Злоумышленники используют приложения для накрутки просмотров и создания фальшивой статистики. Они получают большие деньги за якобы эффективное распространение рекламы. В 2018 году стало известно, что подобное вредоносное ПО годами встраивалось в прошивку недорогих смартфонов на Android.
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Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Oracle
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