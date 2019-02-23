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Илон Маск оценил мемы о себе 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Reuters
Американский миллиардер Илон Маск принял участие в выпуске шоу Meme Review («Обзор мемов») на YouTube-канале PewDiePie. В роли ведущего выступил сам предприниматель, а также создатель комедийного мультсериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд.
В ходе шоу Маск в паре с Ройландом должны были оценивать мемы по десятибалльной шкале, в частности, героем некоторых из них был сам изобретатель.
Например, он оценил в шесть баллов картинку с кадрами из мультфильма «Мадагаскар», авторы которого выделили часть слова «gascar» (автомобиль на природном газе) и сопоставили со снимками Маска (чья компания производит электромобили).
Другой шутке, где его фотографию совместили со снимком музыканта Post Malone и изобразили в формате твита с шутливой подписью («Хватит отправлять мне это»), бизнесмен присвоил восемь баллов.
Также глава Tesla и SpaceX сказал, что стал намного лучше разбираться в мемах, и изложил собственную теорию происхождения этого термина.
«Источником [слова "мем"], мне кажется, стала книга 1976 года "Эгоистичный ген" Ричарда Докинза. Идеи распространяются словно гены и выживают наиболее приспособленные. Выживают только сильнейшие мемы», — пояснил он.
В феврале Маск отреагировал на ролик с участием «Жигулей» и ставропольского студента, опубликованный в Twitter. В нем был отмечен аккаунт бизнесмена с подписью And how do you like this («Как тебе такое»). На твит ответил сам бизнесмен, написав на русском языке «хаха офигенно».
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Интернет , Наука и техника , Джастин Ройланд , Илон Маск , SpaceX
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