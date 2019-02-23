Сотрудники Microsoft отказываются работать для Пентагона 

После получения Microsoft контракта на 480 млн долларов на производство очков дополнительной реальности HoloLens для армии США, группа сотрудников компании выступила с протестом.
Коллективное письмо, адресованное руководству Microsoft, подписали 50 человек. Их возмутило то, что продукция компании будет использоваться в военных целях, передаёт агентство «Bloomberg». По словам подписавших письмо сотрудников, согласия на своё участие в разработке оружия они не давали.
«Мы не давали согласия на разработку вооружений и требуем учета нашего мнения относительно того, в каких целях будет использован наш труд», — заявили они в письме.
По мнению авторов письма, необходимо создать внутри компании комиссию по возможному применению продукции Microsoft. От контракта с Пентагоном они требуют отказаться.