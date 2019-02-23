Имена для спутников Юпитера придумают пользователи Сети

Астрономы Института Карнеги предложили придумать пользователям имена для спутников Юпитера. Конкурс продлится до 15 апреля и будет проходить в Twitter, где каждый желающий сможет предложить имя для одной из лун в аккаунт @JupiterLunacy, снабдив твит коротким обоснованием и хэштегом #NameJupitersMoons, сообщается на сайте института.

Среди открытых летом прошлого года 12 новых спутников Юпитера пять из них до сих пор не имеют названий.

Отмечается, что для предлагаемых названий существует ряд правил. Спутники должны быть названы в честь любовников или потомков бога Юпитера. В названии не должно быть больше 16 знаков, он не должно быть оскорбительным, носить коммерческий или рекламный характер.