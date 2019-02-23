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«Ракетные войска — любая цель близка»: Минобороны опубликовало поздравительные открытки к 23 февраля 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Фото: mil_ru, Instagram
На страницах российского военного ведомства опубликованы онлайн-открытки с оригинальными подписями.
Министерство обороны РФ специально ко Дню защитника Отечества подготовило подборку ярких и афористичных онлайн-открыток. Изображения опубликованы на страницах российского военного ведомства в социальных сетях.
«Поздравьте своих родных и близких, друзей и подписчиков, подобрав подходящие слова и поделившись публикациями с теми, кому вы хотите сделать приятное в этот день», — подчеркивается в публикации Минобороны в Instagram.
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу приказал провести артиллерийские салюты в Москве, Петербурге и других городах, привлекая воинские части ВС РФ в субботу, 23 февраля.
В частности, День Защитника Отечества пройдет под салюты в двух столицах, Волгограде, Керчи, Мурманске, Смоленске, Новороссийске, Севастополе и Туле. Согласно приказу Шойгу, будут произведены тридцать холостых залпов орудий, а также пуски фейерверков.
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Интернет , Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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