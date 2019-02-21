Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении Twitter

Роскомнадзор ранее в четверг составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, теперь решение об ответственности компании вынесет мировой судья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", — сообщили в Роскомнадзоре.

Ведомство 17 декабря направляло компаниям Twitter и Facebook требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на требования.