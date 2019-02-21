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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении Twitter 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Роскомнадзор ранее в четверг составил протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, теперь решение об ответственности компании вынесет мировой судья, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России. Протокол составлен в присутствии представителя Twitter. В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", — сообщили в Роскомнадзоре.
Ведомство 17 декабря направляло компаниям Twitter и Facebook требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на требования.
В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев, либо выпишет штраф.
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Интернет , Наука и техника , АЛЕКСАНДР ЖАРОВ , Роскомнадзор
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