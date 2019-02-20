Опрос показал, сколько россиян используют интернет на работе в личных целях

Четверть работников в России не используют интернет в личных целях во время рабочего дня, лишь 13% используют его часто, сообщили РИА Новости в службе исследований HeadHunter. Согласно данным опроса, для 6% работников использование интернета в личных целях грозит выговорами или замечаниями. Исследование проводилось с 30 января по 10 февраля среди 6,5 тысячи соискателей работы по всей России.

По данным опроса, только 7% соискателей заявили, что их работа или учёба не зависят от подключения к интернету. Чаще всего так отвечали представители рабочего персонала (38%) и транспортной сферы (20%). Для остальных 93% так или иначе наличие интернета важно.

"Двадцать пять процентов соискателей утверждают, что вообще не используют интернет для временного отвлечения от задач на работе; 33% используют интернет редко, 29% — время от времени и 13% используют часто", — утверждают авторы исследования. Реже других используют интернет в личных целях на работе представители рабочего персонала (51%) и работники сферы "Транспорт и логистика" (38%).

Самым популярным на работе способом отвлечься в интернете является чтение новостей или книг — 54% соискателей прибегают к нему, 50% проверяют соцсети, 46% — почту, 37% общаются через мессенджеры. Большинство респондентов заявили, что их производительность никак не изменится, если они перестанут использовать интернет для отвлечения от рабочих задач. Примерно 22% утверждают, что их рабочий день станет более производительным, ещё 21% — что он станет менее производительным. Больше всего тех, кто считает, что его производительность снизится, оказалось среди представителей сфер IT (36%) и HR (24%).

По данным исследования, 64% работающих соискателей утверждают, что в их компаниях не запрещают пользоваться интернетом в личных целях. В 10% случаев запрет есть, но его фактически не соблюдают. Для 6% использование интернета в личных целях может быть чревато выговором или замечанием. У 2% соискателей на рабочих устройствах есть специальное программное обеспечение, которое регулярно даёт отчёты руководству о том, какие сайты посещал сотрудник. У 18% соискателей на работе заблокирован доступ к ряду ресурсов в интернете.

Более половины (60%) опрошенных из банковской сферы заявили, что в том или ином виде запрет на использование интернета в личных целях на работе у них присутствует. Меньше всего эта доля в искусстве и туристической сфере.