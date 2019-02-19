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Российские хакеры оказались самыми быстрыми 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русскоязычные хакеры оказались в восемь раз быстрее своих коллег из Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на отчет компании CrowdStrike.
Специалисты проанализировали известные атаки и систематизировали хакерские группировки по «времени прорыва» — временному промежутку, в течение которого злоумышленники получают доступ к взломанным системам и начинают кражу данных.
Ближе всего к русскоязычным хакерам оказались взломщики из Северной Кореи. Хакеры из Китая, в свою очередь, оказались в два раза медленнее лидеров.
В компании также отметили, что в 2018 году активность хакеров, которые действуют, предположительно, по политическим мотивам, заметно возросла.
«Дипломаты и СМИ нескольких государств ратовали за необходимость обуздать активность государственных хакерских группировок, но в действительности они удвоили свои усилия», — говорится в исследовании.
В октябре CrowdStrike заявляла о возвращении угроз со стороны китайский хакерских группировок. Эксперты посчитали, что активность взломщиков из Китая вновь возросла из-за эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.
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Комментарии
Интернет , Наука и техника , телеканал NBC , Иран , Китай , КНДР
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