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В сети поделились пугающими «предсмертными» историями 

Lenta.ru
Фото: Shutterstock
Посетители Reddit по просьбе одного из пользователей поделились историями, которые можно было бы охарактеризовать фразой «еще секунда, и я бы умер».
Пользователь с ником ethanlan рассказал, что однажды на него едва не упало стекло с высоты 11 этажей. Молодой человек сидел на ступеньках у общежития, затем встал и без особой причины решил укрыться под зданием. Через секунду на место, где он сидел, рухнул стеклянный лист, который уронили строители.
Другой американец вспомнил, как в 16 лет он был шокирован, когда его плечо задела гигантская буква «М» от огромной вывески магазина Miller's Outpost. Стеклянная вывеска разбилась о землю. «Мгновением раньше она упала бы мне на голову», — пишет Acridid12. В качестве моральной компенсации ему предложили взять одну из вещей в магазине. Он выбрал «ужасный красный кардиган».
Пользователь НЗТ-48Rules рассказал, как, будучи стершеклассником, чуть не погиб в машине, которую вела мать его друга. Женщина решила пересечь железнодорожный переезд перед несущимся поездом. В результате произошла авария, водитель погибла, а сидящий на заднем сидении парень выжил. «Если бы она была на секунду быстрее, поезд убил бы нас всех», — заключает герой истории.
Еще один пользователь чудом избежал операции, которая могла его погубить. Fms10 потерял сознание на работе и пришел в больницу. У него диагностировали кровотечение в мозге и в конце концов решили просверлить отверстие в черепе, чтобы слить жидкость. «Как только они собирались меня посадить, зазвонил телефон. Это был глава неврологии. У меня оказался разрыв аневризмы. По словам моего доктора, я, вероятно, был бы мертв через несколько секунд после того, как они начали бы операцию», — заключил он.
Тема оказалась настолько актуальной, что тред собрал около 14 тысяч комментариев и выбился в топ ресурса.
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