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На YouTube появилось шоу с проверкой приемов Mortal Kombat в реальной жизни 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Первый эпизод посвящен проверке смертельного приема персонажа по имени Саб-Зиро — ледяного бойца, чьей особенностью является заморозка.
На канале Mortal Kombat, посвященному одноименной серии культовых игр-файтингов, появилось новое шоу. Его участники будут в реальной жизни проверять смертельные приемы из компьютерной игры.
На данный момент доступен один эпизод шоу, получившего название The Science of Mortal Kombat — «Наука смертельной битвы». Он посвящен проверке смертельного приема персонажа по имени Саб-Зиро — ледяного бойца, чьей особенностью является заморозка.
Ведущие попытались повторить одно из «фаталити» Саб-Зиро — заморозить «голову противника» жидким азотом и разбить ее на кусочки одним ударом. Сам удар доверили провести чемпиону UFC в тяжелом весе Дэниэлу Кормье.
Судя по всему, сериал будет похож на известное шоу «Разрушители легенд», участники которого проверяют различные мифы в реальной жизни, используя научный подход. Так, в «Науке смертельной битвы», как и в «Разрушителях легенд», активно используют анатомически точные манекены людей из баллистического желатина.
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