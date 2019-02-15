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Twitter может добавить уточняющую функцию 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Глава Twitter Джек Дорси рассказал на праздничном мероприятии в Сан-Франциско, что компания раздумывает над добавлением функции, которая позволит пользователям добавить пояснения или аннотации к старым твитам.
Основная идея, по мнению основателя социальной сети, заключается в том, то даже если сообщение уже распространилось по Сети, уточнение автора будет добавлено везде, где появится оригинальный твит. Поэтому, если пользователь посчитает пост неоднозначным или несодержательным, он сможет пояснить то, что имел в виду.
«Вы просто покажете пояснение, вы сможете ретвитнуть разъяснение, поэтому оно всегда несет с собой этот контекст. Это один из подходов. Я не говорю, что мы собираемся запустить это, но это те вопросы, которые мы собираемся задать», — пояснил Дорси.
Генеральный директор Twitter также упомянул ситуации, когда старые твиты могут повлиять на карьеру людей, и новая функция говорит об идее интернет-постоянства. Как сообщал ранее News.ru, подобное произошло с несколькими знаменитостями: в июле 2018 года Джеймс Ганн был уволен с поста режиссёра третьей части кинокомикса, а актёр Кевин Харт по той же причине сам отказался вести церемонию вручения «Оскара».
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Интернет , Наука и техника , Джеймс Ганн , Джек Дорси , Кевин Харт , Сан-Франциско
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