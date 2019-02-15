Twitter может добавить уточняющую функцию

Глава Twitter Джек Дорси рассказал на праздничном мероприятии в Сан-Франциско , что компания раздумывает над добавлением функции, которая позволит пользователям добавить пояснения или аннотации к старым твитам.

Основная идея, по мнению основателя социальной сети, заключается в том, то даже если сообщение уже распространилось по Сети, уточнение автора будет добавлено везде, где появится оригинальный твит. Поэтому, если пользователь посчитает пост неоднозначным или несодержательным, он сможет пояснить то, что имел в виду.

«Вы просто покажете пояснение, вы сможете ретвитнуть разъяснение, поэтому оно всегда несет с собой этот контекст. Это один из подходов. Я не говорю, что мы собираемся запустить это, но это те вопросы, которые мы собираемся задать», — пояснил Дорси.