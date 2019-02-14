Во «ВКонтакте» произошел массовый взлом

В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, в результате которого на сотнях профилей и сообществ появилось одинаковое сообщение, пишет TJournal.

Вечером 14 февраля в профилях и группах во «ВКонтакте» появилась новость о том, что соцсеть запустила рекламу в личных сообщениях.

скриншот поста

Ссылка в новости ведет на пост в группе «Команды ВКонтакте». В пресс-службе соцсети заявили, что оперативно решают проблему.

Издание предполагает, что сбой связан с XSS-защитой социальной сети, при публикации новости в группе «Команды ВКонтакте» включился JS-код, исполняемый у всех пользователей.