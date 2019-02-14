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Во «ВКонтакте» произошел массовый взлом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В соцсети «ВКонтакте» произошел сбой, в результате которого на сотнях профилей и сообществ появилось одинаковое сообщение, пишет TJournal.
Вечером 14 февраля в профилях и группах во «ВКонтакте» появилась новость о том, что соцсеть запустила рекламу в личных сообщениях.
скриншот поста
Ссылка в новости ведет на пост в группе «Команды ВКонтакте». В пресс-службе соцсети заявили, что оперативно решают проблему.
Издание предполагает, что сбой связан с XSS-защитой социальной сети, при публикации новости в группе «Команды ВКонтакте» включился JS-код, исполняемый у всех пользователей.
Интернет , Наука и техника
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