Wired Magazine (США): что будет, если Россия отрежет себя от Интернета

Wired Magazine (США) говорится о проблемах, с которыми может столкнуться как Комментируя рассмотрение в Госдуме РФ законопроекта о «суверенном интернете», предполагающего защиту Рунета в случае его отключения от глобальной сети, эксперты высказывают неоднозначные суждения. В статьеговорится о проблемах, с которыми может столкнуться как Россия , так и остальной мир в случае возникновения подобной ситуации, однако не исключается сама возможность существования автономной интернет-сети.

У мировой инфраструктуры интернета нет централизованного управления. Чтобы она работала, люди вынуждены рассчитывать друг на друга. В результате этого глобальная сеть подводных кабелей, спутников и прочей аппаратуры, которая соединяет наш мир, зачастую игнорирует государственные границы на карте. Чтобы оставаться в онлайне, многие страны вынуждены полагаться на оборудование, расположенное за их пределами и неподконтрольное им.

Государства периодически пытаются усиливать контроль за своими сегментами интернета, что может привести к его отключению. Например, в прошлом месяце правительство Демократической Республики Конго отключило интернет в стране во время непростых президентских выборов, на которых было острое соперничество. Теперь и Россия хочет проверить, в состоянии ли она отключиться от остального мира, о чем на прошлой неделе сообщили ее средства массовой информации. Но Россия намного больше ДРК, и у нее значительно более развитая инфраструктура. Отключение от внешнего мира станет обременительной задачей, и это будет иметь огромное множество непредвиденных последствий. Если хотите, весь этот замысел наглядно демонстрирует, насколько запутанным и влиятельным стал глобальный интернет.

«Cегодня мы видим, что когда создана устойчивая инфраструктура интернета, отключить его гораздо сложнее, чем кажется», — говорит директор некоммерческой организации «Общество интернета» Эндрю Салливан (Andrew Sullivan).

Эта организация занимается развитием и обеспечением доступности интернета.

Согласно сообщениям местных СМИ, Россия проводит проверку на отключение в рамках нового закона, проект которого парламент предложил в декабре. Согласно положениям этого закона, российские интернет-провайдеры обязаны обеспечить независимость Рунета. Закон требует, чтобы российские поставщики интернет-услуг обладали техническими средствами для отключения от остального мира и направления интернет-трафика через точки обмена, которые подконтрольны государственному регулятору связи — Роскомнадзору . Как сообщают СМИ, Россия хочет протестировать независимость Рунета к 1 апреля, хотя официально сроки не установлены, да и сам закон еще не принят. Роскомнадзор на просьбу прокомментировать ситуацию не откликнулся.

Интернет изобрели в США, и американские компании сегодня контролируют значительную часть его инфраструктуры. Возможно, Россия просто хочет обеспечить для Рунета больше автономии, однако нельзя исключать, что российский президент Владимир Путин стремится укрепить боевой потенциал для ведения кибервойн или подвергнуть жесткой цензуре доступную гражданам информацию. Мотивы России малопонятны, но ясно то, что она готовится обеспечить себе большую независимость от интернета на многие годы вперед. На самом деле, впервые она предложила отключиться от всемирной паутины еще в 2014 году.

Процесс такого отключения довольно сложен.

«Если говорить коротко, России понадобится сделать две вещи: во-первых, обеспечить, чтобы контент, который ищут россияне, находился где-нибудь внутри страны, а во-вторых, сделать так, чтобы маршрутизация и обмен тоже осуществлялись в России», — отмечает профессор Нью-Йоркского университета Николь Старосельски (Nicole Starosielski), написавшая книгу The Undersea Network (Подводная сеть).

Россия недавно попыталась сделать и то, и другое. В 2014 году она приняла закон, который требует, чтобы компании, собирающие персональные данные о российских гражданах, хранили их внутри страны. (Те сайты, которые отказались выполнить данное требование, скажем, LinkedIn, были заблокированы.) Россия разработала свою собственную, альтернативную систему доменных имен, чтобы самой иметь доступ и устанавливать маршрут для интернет-трафика.

Но как бы ни готовилась Россия к обеспечению независимости, если она попытается отключиться от остального мира, обязательно возникнут непредвиденные проблемы.

«Я абсолютно уверен, что именно так и будет. Вполне возможно, что вся их основная инфраструктура просто перестанет работать, но они идут на такой риск», — говорит Пол Барфорд (Paul Barford), преподающий в Висконсинском университете в Мадисоне и занимающийся исследованием организации компьютерных сетей.

Интернет-провайдерам очень непросто понять, в какой степени они зависят от того или иного участка инфраструктуры, находящегося за пределами их границ.

«Из-за сложностей на всех уровнях пакетов протоколов где-нибудь может произойти катастрофический сбой», — говорит Барфорд.

Даже если катастрофы не будет (типа отключения банков, больниц и аэродромов), многие вебсайты могут прекратить работу. Большинству веб-страниц для нормального функционирования нужны многочисленные серверы, которые могут находиться в самых разных уголках мира. Новостной сайт , например, может зависеть от облачного сервера компании «Амазон», от программ «Гугл» и от программного расширения «Фейсбук», которые находятся не в России.

«Каждая веб-страница состоит из тысячи разных элементов. Если у вас есть вебсайт в России, вам придется разбираться, откуда все приходит», — говорит Эндрю Блум (Andrew Blum), написавший книгу Tubes: A Journey to the Center of the Internet (Туннели. Путешествие к центру интернета).

А как насчет всех остальных? Соединенные Штаты могут и не пострадать, если в России отключат доступ к глобальному интернету, однако проверка такого рода способна вызвать проблемы в других странах, чей трафик проходит через Россию.

«Это отразится не только на них, — говорит Салливан. — Мы не знаем, есть ли у людей маршруты трафика через Россию».

Пытаясь создать полностью автономный интернет, Россия на самом деле ослабляет его. Глобальный интернет работает так хорошо, потому что для трафика существует множество маршрутов. Трудно полностью исключить попадание информации в пункт назначения. Например, если произойдет обрыв подводного кабеля между Европой и США, ваша почта или сообщения в «Вотцап» (WhatsApp) пойдут из США во Францию просто по другому маршруту. Россия хочет создать такую систему, где она сможет обеспечить альтернативные маршруты и отключать их по своему усмотрению.