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Сервис для слежки за женщинами возмутил правозащитников 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Shutterstock
В AppStore и Google Play обнаружили приложение Absher, которое используют граждане Саудовской Аравии для отслеживания перемещений своих родственниц. Об этом сообщило The Washington Post.
Американский сенатор Рон Уиден (Ron Wyden) попросил Apple и Google «немедленно остановить» продвижение сервиса Absher на своих платформах. В правозащитной организации Human Rights Watch считают, что сервис используют граждане мужского пола Саудовской Аравии для «ограничения поездок саудовских женщин».
По мнению правозащитников, приложение помогает «системе патриархальной опеки» и дискриминации женщин в государстве. «Мы призываем Apple и Google оценить риск нарушений прав женщин, которому способствует приложение», — заявили представители Amnesty International.
МВД Саудовской Аравии использует это приложение для сбора и обработки данных о гражданах. С помощью Absher саудовские граждане могут получить паспорт или зарегистрировать свое транспортное средство.
Глава Apple Тим Кук в интервью NPR рассказал, что ничего не слышал о случае с Absher, но пообещал разобраться в ситуации.
По данным магазина Google Play, Absher был установлен на устройствах более миллиона раз.
В январе сообщалось, что женщинам из Саудовской Аравии официально больше не требуется разрешение опекунов мужского пола в вопросах, которые касаются способа деторождения. Они сами смогут выбирать между естественными родами и кесаревым сечением.
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Интернет , Наука и техника , Тим Кук , Human Rights Watch , Amnesty International , Apple , МВД , Google , Саудовская Аравия
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