Сервис для слежки за женщинами возмутил правозащитников

В AppStore и Google Play обнаружили приложение Absher, которое используют граждане Саудовской Аравии для отслеживания перемещений своих родственниц. Об этом сообщило The Washington Post.

По мнению правозащитников, приложение помогает «системе патриархальной опеки» и дискриминации женщин в государстве. «Мы призываем Apple и Google оценить риск нарушений прав женщин, которому способствует приложение», — заявили представители Amnesty International

МВД Саудовской Аравии использует это приложение для сбора и обработки данных о гражданах. С помощью Absher саудовские граждане могут получить паспорт или зарегистрировать свое транспортное средство.

Глава Apple Тим Кук в интервью NPR рассказал, что ничего не слышал о случае с Absher, но пообещал разобраться в ситуации.

По данным магазина Google Play, Absher был установлен на устройствах более миллиона раз.

В январе сообщалось, что женщинам из Саудовской Аравии официально больше не требуется разрешение опекунов мужского пола в вопросах, которые касаются способа деторождения. Они сами смогут выбирать между естественными родами и кесаревым сечением.