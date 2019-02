Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск оценил видео, опубликованное в Twitter телеканала НТВ с подписью «And how do you like this, @elonmusk?» (Как тебе такое, Илон Маск?). На нем виден автомобиль марки «Жигули», который едет в буквальном смысле задом наперед.