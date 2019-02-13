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«Как тебе такое, Илон Маск?»: Основатель SpaceX отреагировал на фразу-мем 

BFM.RU + ещё 57 12 часов назад
Фото: Reuters
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск оценил видео, опубликованное в Twitter телеканала НТВ с подписью «And how do you like this, @elonmusk?» (Как тебе такое, Илон Маск?). На нем виден автомобиль марки «Жигули», который едет в буквальном смысле задом наперед.
Как выяснилось, за рулем находился 18-летний житель Невинномысска. Юноша объяснил, что всего всего-навсего поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль. Видео поездки юного Кулибина по Ставрополю Илон Маск прокомментировал по-русски: «хаха офигенно».
Фраза «Как тебе такое, Илон Маск» появилась в начале прошлого года в Рунете в ответ на запуск в космос кабриолета Tesla на испытаниях ракеты Falcon Heavy. Пользователи российского сегмента сети шутили о том, какие «российские изобретения» способны конкурировать с продуктами предпринимателя.
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Интернет , Автоспорт , В мире , Наука и техника , Общество , Политика , Происшествия , Технологии , Экономика , Илон Маск , SpaceX , НТВ
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