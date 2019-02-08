Российские интернет-провайдеры проверят рунет на устойчивость

Операторы связи проведут учения, чтобы проверить российский интернет на устойчивость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы «Информационная безопасность».

В группу входят «МегаФон» «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС , «Ростелеком» и другие провайдеры. Операторы проанализируют результаты учений и определят, что реально угрожает сети. После этого рабочая группа сформулирует поправки в законопроект об устойчивом рунете. Это необходимо сделать до 1 апреля.

По словам руководителя группы Натальи Касперской, участники заседания согласились с тем, что у законопроекта благие цели, однако механизмы его реализации вызвали много вопросов. Провайдеры хотят понять, как это будет работать на практике.

7 февраля стало известно, что российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на реализацию этого законопроекта.