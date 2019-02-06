«Как будто рядом землетрясение»: иностранцев шокировала медицинская записка на русском языке

Записка российского врача, которая шокировала иностранцев, оказалась довольно старой, она датировалась 28 марта 2012 года.

На Reddit появилась фотография записки врача из России , почерк которого разобрать оказалось трудно. Иностранцы пытаются понять смысл сплошного потока линий и загогулин.

На бумажке, опубликованной в Сети, что-то написано непонятным почерком. Датирована она 28 марта 2012 года. Автор написал, что этот текст на русском языке, однако комментаторы не поверили ему.

«Выглядит, будто где-то рядом землетрясение», — пошутил кто-то из пользователей.

Русскоговорящие пользователи тоже не смогли разгадать, о чем этот текст. По их словам, между буквами в данной записке нет никаких различий. Однако некоторые предположили, что это рецепт, который был выписан в государственной клинике.

Одному из пользователей все же удалось расшифровать послание.

«На приеме t 36,6. Обратилась по беременности. АД 100/60. Жалоб нет. На «Д» учете не состоит. Состояние удовлетворительное», — разобрал каракули Minusguy.

Далее говорится, что у женщины ритмичные тоны сердца и что у пациентки была артериальная гипертония, но уже нет.