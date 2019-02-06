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«Как будто рядом землетрясение»: иностранцев шокировала медицинская записка на русском языке 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Записка российского врача, которая шокировала иностранцев, оказалась довольно старой, она датировалась 28 марта 2012 года.
На Reddit появилась фотография записки врача из России, почерк которого разобрать оказалось трудно. Иностранцы пытаются понять смысл сплошного потока линий и загогулин.
На бумажке, опубликованной в Сети, что-то написано непонятным почерком. Датирована она 28 марта 2012 года. Автор написал, что этот текст на русском языке, однако комментаторы не поверили ему.
«Выглядит, будто где-то рядом землетрясение», — пошутил кто-то из пользователей.
Русскоговорящие пользователи тоже не смогли разгадать, о чем этот текст. По их словам, между буквами в данной записке нет никаких различий. Однако некоторые предположили, что это рецепт, который был выписан в государственной клинике.
Одному из пользователей все же удалось расшифровать послание.
«На приеме t 36,6. Обратилась по беременности. АД 100/60. Жалоб нет. На «Д» учете не состоит. Состояние удовлетворительное», — разобрал каракули Minusguy.
Далее говорится, что у женщины ритмичные тоны сердца и что у пациентки была артериальная гипертония, но уже нет.
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Интернет , Видео , Общество
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