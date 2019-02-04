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Новая смерть на «Улице разбитых фонарей»
Новая смерть на «Улице разбитых фонарей»

ФСБ предложила внедрить свои сим-карты при переходе к сетям 5G 

ИД «Собеседник» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
ФСБ предложила использовать российские сим-карты и криптографию для связи пятого поколения (5G).
«Ведомости» пишут со ссылкой на свои источники, что представитель ФСБ высказал такие идеи 30 января на заседании рабочей группы по информационной инфраструктуре национального проекта «Цифровая экономика». Переход на российскую криптографию не будет носить обязательный характер, сказал он. Представитель ведомства также предложил со временем заменить иностранное оборудование на базовых станциях на отечественное.
Как пояснил собеседник газеты, криптографические алгоритмы используются при авторизации абонентов, а сим-карты должны их поддерживать. Эксперт по безопасности Cisco Алексей Лукацкий сказал, что силовики видят в зарубежной криптографии и оборудовании угрозу для национальной безопасности.
Между тем стало известно, что Минпромторг и «Ростех» уже работают над программой создания оборудования для 5G на отечественной компонентной базе.
В сентябре 2018 года Минсвязи решило повременить с приказом о переходе мобильных операторов на сертифицированные ФСБ сим-карты со средствами криптографической защиты. Это произошло после критики со стороны операторов. По данным «Вымпелкома», замена сим-карт обойдется в 5 миллиардов рублей в качестве дополнительных затрат.
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Интернет , Наука и техника , Алексей Лукацкий , ФСБ , Минпромторг , Cisco , Ростех , Минкомсвязи РФ , Ведомости
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