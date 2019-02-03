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Из YouTube могут убрать «дизлайки» 

MobiDevices + ещё 1 20 минут назад
Фото: MobiDevices
Разработчики YouTube рассматривают возможность убрать из видеохостинга кнопку «дизлайк», благодаря которой пользователи могут выражать отрицательное отношение к видеоконтенту.

Причины

Подобное решение связано со стремлением разработчиков избавить свой сервис от флэш-мобов по специальному минусованию контента.
О планах компании сообщил директор по управлению проектами в YouTube Том Леунг. На сегодня компания рассматривает добавление опции для создателей контента, позволяющей включать и выключить кнопки «лайк» и «дизлайк».
Справедливости ради отметим, что алгоритмы YouTube работают таким образом, что «дизлайки» также продвигают контент, как и «лайки», поэтому вреда для контента массовое минусование не наносит, даже наоборот.

Другие способы решения проблемы

Также рассматривается вариант предоставления небольшого опроса для пользователей, желающих негативно оценить видео, что позволит его создателям получать объективные причины отрицательной реакции. Тогда как пользователи, умышленно дизлайкающие всё подряд видео, чаще всего откажутся от прохождения опроса.
Наиболее радикальным решением может стать полный отказ от кнопки «не нравится», но по заявлениям представителя YouTube подобное решение является недемократичным и по поводу него в компании ещё не пришли к консенсусу.
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Интернет , Наука и техника
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