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России грозит отключение от интернета 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 12 минут назад
Фото: Reuters
Россию в скором времени могут отключить от интернета. Причиной тому становится нарастающее давление Запада. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, отключение страны от интернета может стать одним из вариантов дальнейшего развития событий.
Причем отключение от глобальной сети будет вызвано необходимостью обезопасить страну. Об этом речь шла в ходе форума по информационной безопасности «Инфофорум-2019».
«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», — отметил Левин.
Отметим, что еще в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который направлен на защиту работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, пишет РИА Новости.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, на сегодняшний день России не грозит отключение от глобальной сети интернет. При этом любая страна должна быть готова к подобному развитию событий.
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Интернет , Наука и техника , Леонид Левин , Госдума , РИА Новости
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