России грозит отключение от интернета

Россию в скором времени могут отключить от интернета. Причиной тому становится нарастающее давление Запада. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин , отключение страны от интернета может стать одним из вариантов дальнейшего развития событий.

Причем отключение от глобальной сети будет вызвано необходимостью обезопасить страну. Об этом речь шла в ходе форума по информационной безопасности «Инфофорум-2019».

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», — отметил Левин.

Отметим, что еще в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который направлен на защиту работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, пишет РИА Новости

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, на сегодняшний день России не грозит отключение от глобальной сети интернет. При этом любая страна должна быть готова к подобному развитию событий.