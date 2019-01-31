Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме посоветовали россиянам готовиться к отключению интернета 

Национальная Служба Новостей + ещё 14 4 часа назад
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о возможности отключения России от интернета. По его словам, это один из возможных вариантов усиления давления Запада.
Он считает, что необходимо принять «меры защиты суверенитета Российской Федерации в киберпространстве». Левин добавил, что отключение России от глобальной сети — это один из возможных вариантов эскалации ситуации, заявил Левин на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019», сообщает РИА Новости.
Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух в эфире НСН заявил, что нужна автономность инфраструктуры Рунета именно от внешних воздействий, а не автономность Рунета от остального мира.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Госдуме посоветовали россиянам готовиться к отключению интернета Пользователям рассказали, как вернуть удаленные в WhatsApp сообщения Цукерберг намерен интегрировать WhatsApp, Instagram и Facebook
Интернет , Видео , Наука и техника , Леонид Левин , Илья Массух , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение