Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о возможности отключения России от интернета. По его словам, это один из возможных вариантов усиления давления Запада.
Он считает, что необходимо принять «меры защиты суверенитета Российской Федерации в киберпространстве». Левин добавил, что отключение России от глобальной сети — это один из возможных вариантов эскалации ситуации, заявил Левин на форуме по информационной безопасности «Инфофорум-2019», сообщает РИА Новости.
Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух в эфире НСН заявил, что нужна автономность инфраструктуры Рунета именно от внешних воздействий, а не автономность Рунета от остального мира.