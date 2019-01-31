В Google продемонстрировали новый внешний вид Gmail

Весной 2018 года компания Google существенно изменила дизайн веб-версии почты Gmail — в результате, был изменен интерфейс, появились иконки для быстрого доступа к сервисам поисковой компании, а также возможность откладывать цепочки писем с последующим напоминанием.

Google

Сейчас компания занялась мобильным клиентом. В Google стараются максимально минимизировать количество действий пользователя. К примеру, нажав на вложение, его можно будет быстро просмотреть на смартфоне, а не открывать письмо, прокручивая экран до конца. Переключаться между аккаунтами (личным и рабочим) станет намного проще: достаточно нажать на иконку профиля в верхнем правом углу. Равно как и в веб-версии, Gmail предупредит о том, что полученное письмо — потенциально опасное. Такие письма будут помечены красной плашкой во всю ширину экрана. Пользователь сможет удалить их или спрятать.

Новый дизайн появится в клиентах Gmail для устройств под управлением Android и iOS уже «в ближайшие недели». Остальные приложения в составе G Suite будут обновлены позднее в 2019 году.