Автор трех миллионов правок в «Википедии» вышел из тени

Телекомпания CBS сняла сюжет о человеке, который написал 35 тысяч статей на «Википедии» и внес в нее больше трех миллионов правок. Им оказался 35-летний американец Стивен Прюитт (Steven Pruitt). Мужчина быстро завоевал популярность на Reddit.

Прюитт живет в Виргинии вместе с родителями. Он работает с архивами Службы таможенного и пограничного контроля США и любит историю. По его словам, коллеги считают, что он сумасшедший.

Родители, с которыми до сих пор живет американец, тоже долгое время находили увлечение сына безумным. Ежедневно он уделяет редактированию популярнейшей в мире электронной энциклопедии три часа в день. При этом никаких денег за эту работу не получает.

Автор признался, что его вдохновляет одна идея работать на благо «Википедии» безвозмездно. «Моя мать выросла в СССР, так что я знаю, как много значит свобода информации», — поясняет мужчина.

Ким Кардашьян. Прюитт редактирует «Википедию» с 2003 года и остается лидером по правкам на сайте. Его ближайший конкурент внес на 900 тысяч правок меньше. В 2017 году Журнал Time внес Прюитта в список 25 самых влиятельных в интернете людей наряду с Дональдом Трампом

После выхода сюжета CBS Прюитт, который до этого не был публичной персоной, стал звездой на Reddit. На портале появилось несколько тредов с обсуждением величия Прюитта. Пользователи назвали его героем и призвали жертвовать деньги не самой «Википедии», а конкретно этому редактору. Участники обсуждения также посетовали на то, что в крупнейшей интернет-энциклопедии не нашлось места для статьи о ее знаменитом авторе.