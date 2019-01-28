Браузер Microsoft обвинил российские СМИ в пропаганде

Интернет-разработчики решили обеспокоиться информационной безопасностью клиентов. Мобильный браузер Microsoft Edge теперь автоматически устанавливает стороннее приложение под названием NewsGuard и подсказывает пользователям, каким информационным порталам стоит доверять, а каким — нет.

Например, если зайти на сайт «жёлтой» газеты Daily Mail , то всплывающее уведомление расскажет, что данному изданию неоднократно приходилось судиться с ньюсмейкерами и печатать опровержения. Если, наоборот, открыть сайт солидной газеты, приложение укажет, что этому источнику можно доверять. Или предупредит того, кто читает NewsInsider, что этот сайт публикует «новости» о несуществующих преступлениях, и не стоит рассматривать его всерьёз.

Приложение анализирует несколько факторов — появлялись ли на сайте лживые новости, исправляет ли издание свои ошибки, сохраняет ли разницу между фактами и мнениями, допускает ли «кликбейт» в заголовках, скрывает ли своё финансирование. При желании, пользователь может отключить эти «оповещения» в настройках. Сейчас предупреждение затрагивает только американские и крупные международные информационные сайты.

По словам вице-президента Microsoft Тома Берта, в компании стремятся не ввести цензуру и «исключить доступ к новостному контенту», а «предоставить читателям дополнительную информацию об источнике и надёжности этого контента». Это важно, если человек переходит на незнакомый сайт из поисковика или по ссылке из соцсети.

«Такая программа очень важна, если речь идёт не о субъективной оценке портала, а о том, насколько надёжен источник новости», — считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По его словам, зачастую даже респектабельные газеты способны перепостить взятый из соцсетей фейк, если его растиражировали другие издания. В таком случае используется формулировка «по данным СМИ», и это может быть расценено как ненадёжный источник. Но приведённая на том же сайте информация из государственных органов является вполне надёжной.

Впрочем, установить программное обеспечение, которое будет анализировать источник новостей, практически невозможно. Такая опция появится, если сами средства массовой информации согласятся ранжировать свои статьи на «проверенные» и «непроверенные». Но даже это вовсе не гарантирует, что новость из «надежного» источника будет правдивой.

А вот деление сайтов на благонадёжные и неблагонадёжные может быть использовано для ведения информационных войн. Например, все российские сайты в американском браузере могут быть названы фейковыми, и наоборот. Такую опасность в беседе с News.ru отметил не только Александр Власов, но и директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Это не очень хорошая настройка, поскольку её можно использовать для обвинения того или иного издания в пропаганде», — сказал он.

Так и выходит: к примеру, уже сейчас приложение NewsGuard называет RussiaToday оплотом российской правительственной пропаганды.

Ещё хуже, если благонадёжность будет оцениваться на основании информации клиентов. Зыков пояснил, что аналогичное приложение WOT для определения «благонадёжности» использовало мнение пользователей. Некоторые из них решили пошутить и целенаправленно жаловались на сайт Роскомнадзора , пока официальная веб-страничка ведомства не опустилась до «мусорного» рейтинга.

Примечательно, что браузер Microsoft Edge в России не слишком популярен. Его скачали около 1% пользователей, то есть, примерно 1,5 миллиона россиян. Да и в Microsoft от данного браузера уже давно хотели отказаться.

«Поскольку этот браузер не имеет серьёзного распространения, его нельзя назвать сильным инструментом влияния на россиян. Однако, печально, что такой инструмент появился», — отметил Зыков.